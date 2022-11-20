Стол обеденный Йорк, раскладной
44990 ₽49990 ₽
Скачайте предложение по этому товару
Обеденный стол раскладной.
Столешница выполнена из прочного и долговечного МДФ. Светлая поверхность столешницы гармонично сочетается с металлическими ножками черного цвета. Простая прямоугольная форма стола позволит легко вписать его в современный интерьер, стол украсит кухню, гостиную или современное кафе, ресторан.
Дополнительная вкладка стола выполнена в цвете светлого дерева. С ее помощью можно увеличить размер стола с 120 см до 160 см.
2 коробки / 1 шт.
Габариты 1 коробки: 117*117*8 см
Габариты 2 коробки: 81*74*13 см
Вес брутто 1 коробки: 39,5 кг
Вес брутто 2 коробки: 17,1 кг
Объем 1 коробки: 0,228 м3
Объем 2 коробки: 0,080 м3