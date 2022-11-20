Фотография Стол обеденный Йорк, раскладной от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
-11%Новинка

Стол обеденный Йорк, раскладной

4.9
Оптовая цена
44 990 ₽49 990 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стол обеденный Йорк, раскладной
Стол обеденный Йорк, раскладной
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Стол обеденный Йорк, раскладной

4.9
44990 ₽49990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол раскладной.
Столешница выполнена из прочного и долговечного МДФ. Светлая поверхность столешницы гармонично сочетается с металлическими ножками черного цвета. Простая прямоугольная форма стола позволит легко вписать его в современный интерьер, стол украсит кухню, гостиную или современное кафе, ресторан.
Дополнительная вкладка стола выполнена в цвете светлого дерева. С ее помощью можно увеличить размер стола с 120 см до 160 см.

2 коробки / 1 шт.
Габариты 1 коробки: 117*117*8 см
Габариты 2 коробки: 81*74*13 см
Вес брутто 1 коробки: 39,5 кг
Вес брутто 2 коробки: 17,1 кг
Объем 1 коробки: 0,228 м3
Объем 2 коробки: 0,080 м3

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Вес50.9 кг
  • Ширина1600 мм
  • Длина800 мм
  • Цветбелый

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