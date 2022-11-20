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Стол Ocean - фото 1

Стол Ocean

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал столешницы: массив карагача

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Варианты столешницы

Стол Ocean - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол Ocean - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол Ocean - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол Ocean - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол Ocean - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол Ocean - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол Ocean - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол Ocean - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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