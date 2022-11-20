Характеристики товара
Описание
Материал столешницы: массив карагача
Материал столешницы: массив карагача
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Хит 20мм с пюпитром
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард коричневый
Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, журавинка белая
Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, бежевая
Подвесной светильник Cerezo №1
Подвесной светильник Cerezo №2
Люстра Passarinho 8
Ковер прямоугольный холодный бежевый LUNO