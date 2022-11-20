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Стол Оксфорд, серый - фото 1

Стол Оксфорд, серый

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Характеристики товара

Описание

Изысканный обеденный стол строгой формы. Строгие формы столешницы и ножек, нехарактерные для садовой мебели стиле, идеально подойдут для украшения террасы, сада или уютного уголка сада. Окрашен в серый цвет.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собранных узлов, поставка в разобранном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке, оцинкованная фурнитура и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 200 кг.

Вес: 48 кг
Высота: 73 см
Ширина: 100 см
Длина: 220 см
Упаковка (Д*Ш*В): 222х101х12 см
Упаковка (объем): 0,270 м3
Упаковка (вес): 49 кг

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина1000 мм
  • Длина2200 мм
  • Вес48 кг
  • Материал каркасадерево

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