Характеристики товара
Описание
Изысканный обеденный стол строгой формы. Строгие формы столешницы и ножек, нехарактерные для садовой мебели стиле, идеально подойдут для украшения террасы, сада или уютного уголка сада. Окрашен в серый цвет.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собранных узлов, поставка в разобранном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке, оцинкованная фурнитура и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 200 кг.
Вес: 48 кг
Высота: 73 см
Ширина: 100 см
Длина: 220 см
Упаковка (Д*Ш*В): 222х101х12 см
Упаковка (объем): 0,270 м3
Упаковка (вес): 49 кг
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина1000 мм
- Длина2200 мм
- Вес48 кг
- Материал каркасадерево