Характеристики товара
Описание
Материал: пластик
Длина: 780 мм
Ширина: 780 мм
Материал: пластик
Длина: 780 мм
Ширина: 780 мм
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Стол складной Натали серый
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Стол складной Виктория 120 белый, чемодан
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