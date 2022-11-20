Характеристики товара
Описание
Ширина: 100/135 см
Глубина: 100 см
Высота: 75 см
Материал: ЛДСП, металл
Компактный стол Онтарио не займет лишнего места, зато обязательно привлечет внимание оригинальным дизайном. Особенность модели – перекрещенные опоры из хромированного металла, создающие ощущение, что стол застыл в энергичном танцевальном па. Визуальный контраст создается за счет использования фактуры бетона и глянцевого покрытия подстолья. Благодаря раздвижному механизму круглая столешница легко трансформируется в овальную, увеличиваясь в длину на 35 см. Регулируемые подпятники помогут задать изделию устойчивое положение.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина1000/1350 мм
- Длина1000 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяметалл