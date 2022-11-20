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Стол Онтарио

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Характеристики товара

Описание

Ширина: 100/135 см

Глубина: 100 см

Высота: 75 см

Материал: ЛДСП, металл

Компактный стол Онтарио не займет лишнего места, зато обязательно привлечет внимание оригинальным дизайном. Особенность модели – перекрещенные опоры из хромированного металла, создающие ощущение, что стол застыл в энергичном танцевальном па. Визуальный контраст создается за счет использования фактуры бетона и глянцевого покрытия подстолья. Благодаря раздвижному механизму круглая столешница легко трансформируется в овальную, увеличиваясь в длину на 35 см. Регулируемые подпятники помогут задать изделию устойчивое положение.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина1000/1350 мм
  • Длина1000 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяметалл

Варианты столешницы

Стол Онтарио - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол Онтарио - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол Онтарио - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол Онтарио - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол Онтарио - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол Онтарио - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол Онтарио - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол Онтарио - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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