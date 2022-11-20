Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина750 мм
- Длина1200 мм
- Материал каркасамассив дерева, береза
- Материал столешницыМДФ
- Цветбежевый, белый
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 9, D80см, белый
Стул 06114АМ белый
Конфигурация складных столов №2
Настольная лампа Chester
Настольная лампа Bubble Dreams
Настольная лампа Riverside
Настольная лампа Ontario
Настольная лампа Megapolis
Стол Восток №1
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди