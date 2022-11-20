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Стол Орион 2-1200 - фото 1Стол Орион 2-1200 - фото 2

Стол Орион 2-1200

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина750 мм
  • Длина1200 мм
  • Материал каркасамассив дерева, береза
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбежевый, белый

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