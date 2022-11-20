Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина950 мм
- Длина1600 мм
- Материал каркасамассив дерева, береза
- Материал столешницыМДФ, МДФ 22мм
- Цветбежевый, белый
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