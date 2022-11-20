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Стол ОРИОН-2, D1000 - фото 1Стол ОРИОН-2, D1000 - фото 2Стол ОРИОН-2, D1000 - фото 3

Стол ОРИОН-2, D1000

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Характеристики товара

Описание

Круглый стол «Орион-2» будто по мановению волшебной палочки превращается в овальный, его длина увеличивается на 450 мм (до 1450 мм). В собранном виде – это идеальный вариант для небольшого помещения, а в разобранном – лучшее место для празднования торжества в кругу семьи или компании друзей.
Стильный, изящный и невероятно прочный – этот предмет интерьера с изогнутыми ножками, украшенными резьбой, будет радовать вас день за днем, покоряя функциональностью и безупречностью форм! За счет надежной и безопасной конструкции он прослужит не один десяток лет!
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина1000 мм
  • Длина1000/1450 мм
  • Цветкоричневый

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