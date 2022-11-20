Характеристики товара
Описание
Круглый стол «Орион-2» будто по мановению волшебной палочки превращается в овальный, его длина увеличивается на 350 мм (до 1450 мм). В собранном виде – это идеальный вариант для небольшого помещения, а в разобранном – лучшее место для празднования торжества в кругу семьи или компании друзей.
Стильный, изящный и невероятно прочный – этот предмет интерьера с изогнутыми ножками, украшенными резьбой, будет радовать вас день за днем, покоряя функциональностью и безупречностью форм! За счет надежной и безопасной конструкции он прослужит не один десяток лет!
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина1100 мм
- Длина1100/1450 мм
- Цветкоричневый