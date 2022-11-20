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Стол ОРИОН-3, D1100 - фото 1Стол ОРИОН-3, D1100 - фото 2

Стол ОРИОН-3, D1100

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Характеристики товара

Описание

Стол «Орион-3» с синхронным механизмом раскладки – это лучшее решение для тех, кто не приемлет компромиссов и привык выбирать все самое лучшее! Модель может похвастаться не только эргономичностью и практичностью, но и стильным дизайном.
Изюминкой являются резные ножки, оснащенные регулировачными винтами, для придания дополнительной устойчивости. В собранном виде круглый стол «Орион-3» отличается компактными размерами (1100*780 мм), а после раскладывания, словно по волшебству не только увеличивается в размерах на 350 мм, но и меняет форму на овальную!

Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина1100 мм
  • Длина1100/1450 мм
  • Цветкоричневый

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