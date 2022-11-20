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Стол ОРИОН-3, D800 - фото 1Стол ОРИОН-3, D800 - фото 2

Стол ОРИОН-3, D800

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол «Орион-3» с синхронным механизмом раскладки – это лучшее решение для тех, кто не приемлет компромиссов и привык выбирать все самое лучшее! Модель может похвастаться не только эргономичностью и практичностью, но и стильным дизайном.

Изюминкой являются резные ножки, оснащенные регулировачными винтами, для придания дополнительной устойчивости. В собранном виде круглый стол «Орион-3» отличается компактными размерами (800*780 мм), а после раскладывания, словно по волшебству не только увеличивается в размерах на 280 мм, но и меняет форму на овальную!

Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина800/1080 мм
  • Цветкоричневый

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