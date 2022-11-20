Характеристики товара
Описание
Стол «Орион-3» с синхронным механизмом раскладки – это лучшее решение для тех, кто не приемлет компромиссов и привык выбирать все самое лучшее! Модель может похвастаться не только эргономичностью и практичностью, но и стильным дизайном.
Изюминкой являются резные ножки, оснащенные регулировачными винтами, для придания дополнительной устойчивости. В собранном виде круглый стол «Орион-3» отличается компактными размерами (900*780 мм), а после раскладывания, словно по волшебству не только увеличивается в размерах на 300 мм, но и меняет форму на овальную!
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина900 мм
- Длина900/1200 мм
- Цветкоричневый