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Стол ОРИОН-5, D1000 - фото 1Стол ОРИОН-5, D1000 - фото 2

Стол ОРИОН-5, D1000

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Характеристики товара

Описание

Стол «Орион-5» – стильный и невероятно изящный покоряет оригинальным оформлением ножек и затейливым орнаментом. Синхронный механизм раскладки, компактность, функциональность, долговечность – это далеко не все его преимущества!

Изготовленный из массива натурального дерева, стол «Орион-5 отличается безопасностью для здоровья и экологичностью. В разложенном виде длина увеличивается на 350 мм (от 1000мм – до 1350 мм).

Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина1000 мм
  • Длина1000/1350 мм
  • Материалдерево
  • Цветбелый

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