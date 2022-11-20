Характеристики товара
Описание
Стол «Орион-5» – стильный и невероятно изящный покоряет оригинальным оформлением ножек и затейливым орнаментом. Синхронный механизм раскладки, компактность, функциональность, долговечность – это далеко не все его преимущества!
Изготовленный из массива натурального дерева, стол «Орион-5 отличается безопасностью для здоровья и экологичностью. В разложенном виде длина увеличивается на 350 мм (от 1100 мм – до 1450 мм).
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина1100 мм
- Длина1100/1450 мм
- Материалдерево
- Цветбелый