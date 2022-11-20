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Стол ОРИОН-5, D1200 - фото 1Стол ОРИОН-5, D1200 - фото 2

Стол ОРИОН-5, D1200

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол «Орион-5» – стильный и невероятно изящный покоряет оригинальным оформлением ножек и затейливым орнаментом. Синхронный механизм раскладки, компактность, функциональность, долговечность – это далеко не все его преимущества!
Изготовленный из массива натурального дерева, стол «Орион-5 отличается безопасностью для здоровья и экологичностью. В разложенном виде длина увеличивается на 350 мм (от 1200 мм – до 1550 мм).
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина1200 мм
  • Длина1200/1550 мм
  • Материалдерево
  • Цветбелый

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