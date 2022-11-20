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Стол ОРИОН-6, D1000 - фото 1Стол ОРИОН-6, D1000 - фото 2

Стол ОРИОН-6, D1000

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Характеристики товара

Описание

Одностоечный стол «Орион-6» с балясиной и патиной очаровывает с первого взгляда! Это лучшее украшение интерьера кухни или гостиной. За счет изготовления из массива этот предмет интерьера без труда выдерживает воздействие факторов окружающей среды.
При необходимости длина стола увеличивается на 350 мм (с 1000/1350 мм) – это очень удобно и практично! Всего лишь за считанные минуты из круглого он превращается в овальный и обратно!
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина1000 мм
  • Длина1000/1350 мм
  • Материалдерево
  • Цветбежевый

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