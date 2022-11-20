Товар в корзине. Перейти
Стол ОРИОН-6, D1200 - фото 1Стол ОРИОН-6, D1200 - фото 2

Стол ОРИОН-6, D1200

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол ЛИРА-4. трансформер, 1250x800
Стол ЛИРА-4. трансформер, 1250x800
Следующий Стол ОРИОН-6, D1100
Стол ЛИРА-4. трансформер, 1250x800

Характеристики товара

Описание

Одностоечный стол «Орион-6» с балясиной и патиной очаровывает с первого взгляда! Это лучшее украшение интерьера кухни или гостиной. За счет изготовления из массива этот предмет интерьера без труда выдерживает воздействие факторов окружающей среды.
При необходимости длина стола увеличивается на 350 мм (с 1200/1550 мм) – это очень удобно и практично! Всего лишь за считанные минуты из круглого он превращается в овальный и обратно!

Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина1200 мм
  • Длина1200/1550 мм
  • Диаметр1200/1550 мм
  • Материалдерево
  • Цветбежевый

Похожие товары

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2

Стол Лидер 3, черныйНастоящее фото товара Стол Лидер 3, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49016
5 290 ₽
93Хит

Стол Лидер 3, черный

Стол Лидер 4Настоящее фото товара Стол Лидер 4, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39012
2 690 ₽
7

Стол Лидер 4

Стол Лидер 5Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
18

Стол Лидер 5

Стол Лидер 6Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
7

Стол Лидер 6

Стол Лидер 9Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29024
2 990 ₽
99Хит

Стол Лидер 9

Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
10

Стол Лидер 10

Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
5

Стол Лидер 10 с передней стенкой

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
5

Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый

Настоящее фото товара Стол Лидер 7, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
6

Стол Лидер 7

С этим товаром покупают
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
14

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый

Стол Лофт ЭгоистНастоящее фото товара Стол Лофт Эгоист, произведённого компанией ChiedoCover
от19 900
9

Стол Лофт Эгоист

Диван Zoleika, велюрНастоящее фото товара Диван Zoleika, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
238 190
Оптовая цена
7

Диван Zoleika, велюр

Столик приставной AroaНастоящее фото товара Столик приставной Aroa, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена
14

Столик приставной Aroa

Комплект столиков VertigНастоящее фото товара Комплект столиков Vertig, произведённого компанией ChiedoCover
от58 790
Оптовая цена
13

Комплект столиков Vertig

Круглый журнальный столик из стали и мрамораНастоящее фото товара Круглый журнальный столик из стали и мрамора, произведённого компанией ChiedoCover
от61 190
Оптовая цена
8

Круглый журнальный столик из стали и мрамора

Cтол ПУАТЬЕ, складнойНастоящее фото товара Cтол ПУАТЬЕ, складной, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена
13

Cтол ПУАТЬЕ, складной

Столик придиванный Rodes круглыйНастоящее фото товара Столик придиванный Rodes круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 590
Оптовая цена
6

Столик придиванный Rodes круглый

Другие товары из разделамебель для гостиниц
Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди