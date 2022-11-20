Характеристики товара
Описание
Одностоечный стол «Орион-6» с балясиной и патиной очаровывает с первого взгляда! Это лучшее украшение интерьера кухни или гостиной. За счет изготовления из массива этот предмет интерьера без труда выдерживает воздействие факторов окружающей среды.
При необходимости длина стола увеличивается на 350 мм (с 1200/1550 мм) – это очень удобно и практично! Всего лишь за считанные минуты из круглого он превращается в овальный и обратно!
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина1200 мм
- Длина1200/1550 мм
- Диаметр1200/1550 мм
- Материалдерево
- Цветбежевый