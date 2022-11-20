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Стол ОРИОН-7, 1000x750 - фото 1

Стол ОРИОН-7, 1000x750

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Одностоечный стол «Орион-7» (1000/1300*750*780 мм) характеризуется компактными габаритами, функциональностью и оригинальным дизайном. При помощи специальной вставки его длина увеличивается на 300 мм!

Этот предмет интерьера станет прекрасным дополнением дизайна гостиной или кухни, украсит ваш дом и наполнит его уютом!

Изготовленный из массива дерева, обеденный стол «Орион-7» экологичен и абсолютно безопасен для здоровья!Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина750 мм
  • Длина1000/1300 мм
  • Материалдерево
  • Цветбелый

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