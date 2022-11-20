Характеристики товара
Описание
Одностоечный стол «Орион-7» (1000/1300*750*780 мм) характеризуется компактными габаритами, функциональностью и оригинальным дизайном. При помощи специальной вставки его длина увеличивается на 300 мм!
Этот предмет интерьера станет прекрасным дополнением дизайна гостиной или кухни, украсит ваш дом и наполнит его уютом!
Изготовленный из массива дерева, обеденный стол «Орион-7» экологичен и абсолютно безопасен для здоровья!Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина750 мм
- Длина1000/1300 мм
- Материалдерево
- Цветбелый