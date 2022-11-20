Товар в корзине. Перейти
Стол ОРИОН-7, 1100x750 - фото 1

Стол ОРИОН-7, 1100x750

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол ОРИОН-6, D900
Стол ОРИОН-6, D900
Следующий Стол ОРИОН-7, 1000x750
Стол ОРИОН-6, D900

Характеристики товара

Описание

Одностоечный стол «Орион-7» (1100/1400*750*780 мм) характеризуется компактными габаритами, функциональностью и оригинальным дизайном. При помощи специальной вставки его длина увеличивается на 300 мм!

Этот предмет интерьера станет прекрасным дополнением дизайна гостиной или кухни, украсит ваш дом и наполнит его уютом!

Изготовленный из массива дерева, обеденный стол «Орион-7» экологичен и абсолютно безопасен для здоровья!Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина750 мм
  • Длина1100/1400 мм
  • Материалдерево
  • Цветбелый

Похожие товары

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2

Стол Лидер 3, черныйНастоящее фото товара Стол Лидер 3, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49016
5 290 ₽
93Хит

Стол Лидер 3, черный

Стол Лидер 4Настоящее фото товара Стол Лидер 4, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39012
2 690 ₽
7

Стол Лидер 4

Стол Лидер 5Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
18

Стол Лидер 5

Стол Лидер 6Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
7

Стол Лидер 6

Стол Лидер 9Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29024
2 990 ₽
99Хит

Стол Лидер 9

Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
10

Стол Лидер 10

Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
5

Стол Лидер 10 с передней стенкой

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
5

Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый

Настоящее фото товара Стол Лидер 7, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
6

Стол Лидер 7

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
11

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20

Стул Halmar dariusz, темный орехНастоящее фото товара Стул Halmar dariusz, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена
5

Стул Halmar dariusz, темный орех

Настоящее фото товара Стол Лидер 5, 1800х800, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
6

Стол Лидер 5, 1800х800, орех, черный

Настоящее фото товара Cтол Vega, D900, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена
8

Cтол Vega, D900

Настоящее фото товара Cтол Vega, D1000, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена
10

Cтол Vega, D1000

Настоящее фото товара Cтол Vega, D1100, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена
10

Cтол Vega, D1100

Настоящее фото товара Cтол Vega, D1200, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
15

Cтол Vega, D1200

Настоящее фото товара Cтол РУАН, 1100x700, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
14

Cтол РУАН, 1100x700

Другие товары из разделамебель для гостиниц
Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди