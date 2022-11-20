Характеристики товара
Описание
Компактный обеденный стол «Орион-9» (1000/1400*1000*780 мм) поражает своей изысканностью и совершенством форм. В сложенном виде он предстает в виде идеального квадрата, а в разложенном – превращается в прямоугольник, при этом длина увеличивается на 400 мм. Обеденный стол «Орион-9» смотрится очень стильно! Синхронный механизм раскладки столешницы экономит ваше время – всего лишь несколько движений и вставка занимает свое почетное место!
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина1000 мм
- Длина1000/1400 мм
- Материалдерево
- Цветкоричневый