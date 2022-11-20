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Стол ОРИОН-9, коричневый, 850x700 - фото 1Стол ОРИОН-9, коричневый, 850x700 - фото 2Стол ОРИОН-9, коричневый, 850x700 - фото 3

Стол ОРИОН-9, коричневый, 850x700

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Компактный обеденный стол «Орион-9» (850/1150*700*780) поражает своей изысканностью и совершенством форм. В сложенном виде он предстает в виде идеального квадрата, а в разложенном – превращается в прямоугольник, при этом длина увеличивается на 300 мм. Обеденный стол «Орион-9» смотрится очень стильно! Синхронный механизм раскладки столешницы экономит ваше время – всего лишь несколько движений и вставка занимает свое почетное место!

Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина850/1150 мм
  • Материалдерево
  • Цветкоричневый

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