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Стол ОРИОН-9, салатовый, 1000x1000 - фото 1Стол ОРИОН-9, салатовый, 1000x1000 - фото 2

Стол ОРИОН-9, салатовый, 1000x1000

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Компактный обеденный стол «Орион-9» (1000/1400*1000*780) поражает своей изысканностью и совершенством форм. В сложенном виде он предстает в виде идеального квадрата, а в разложенном – превращается в прямоугольник, при этом длина увеличивается на 400 мм. Обеденный стол «Орион-9» смотрится очень стильно! Синхронный механизм раскладки столешницы экономит ваше время – всего лишь несколько движений и вставка занимает свое почетное место!

Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина1000 мм
  • Длина1000/1400 мм
  • Материалдерево
  • Цветзеленый

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