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Стол Osako

Артикул: CH-051-412
8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал столешницыHPL
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Варианты размеров:

Ширина, ммГлубина, ммВысота, ммЦена
120080076012990
140080076014990

Выполненные заказы

Стол Osako
Стол OsakoСтол OsakoСтол OsakoСтол OsakoСтол Osako
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