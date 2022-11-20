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Стол Osako, HPL

Артикул: CH-050-693
39 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота760 мм
  • Материалмассив бука
  • Материал столешницыHPL
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Длина, ммШирина, ммОптовая цена, Руб
120080012990
140080014990


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