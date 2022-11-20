Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1400 мм
- Ширина800 мм
- Высота760 мм
- Материалмассив бука
- Материал столешницыHPL
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
|Длина, мм
|Ширина, мм
|Оптовая цена, Руб
|1200
|800
|12990
|1400
|800
|14990
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