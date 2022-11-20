Характеристики товара
Описание
Практичный стол с круглой столешницей в классическом стиле. Столешница белого цвета изготовлена из МДФ - плотный материал, более прочный и устойчивый к влаге. Ножки выполнены из светлого массива бука, а основание дополнены металлическими подпятниками с прорезиненным низом для защиты напольного покрытия. При необходимости их можно отрегулировать по высоте.
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Диаметр1000 мм
- Вес16 кг
- Материал каркасаметалл, массив дерева
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольядерево
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1100 мм
- Высота упаковки1100 мм
- Глубина упаковки150 мм
- Объём упаковки0.18 м3