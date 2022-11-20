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Стол Oslo 100, белый

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Характеристики товара

Описание

Практичный стол с круглой столешницей в классическом стиле. Столешница белого цвета изготовлена из МДФ - плотный материал, более прочный и устойчивый к влаге. Ножки выполнены из светлого массива бука, а основание дополнены металлическими подпятниками с прорезиненным низом для защиты напольного покрытия. При необходимости их можно отрегулировать по высоте.

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Вес16 кг
  • Материал каркасаметалл, массив дерева
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольядерево
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1100 мм
  • Высота упаковки1100 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Объём упаковки0.18 м3

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