Характеристики товара
Описание
Оригинальный дизайнерский стол с круглой столешницей. Изготовлен из высококачественного материала, столешница белого цвета из МДФ. Лаконичный, оригинальный дизайнерский стол.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 88*88*11
Масса брутто: 11 кг
Объем: 0,081
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Ширина800 мм
- Длина800 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольядерево
- Максимальная нагрузка800 кг
- Цветбежевый, белый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки880 мм
- Высота упаковки880 мм
- Глубина упаковки110 мм
- Объём упаковки0.09 м3
- Вес упаковки11 кг