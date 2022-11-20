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Стол Oslo, круглый

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Характеристики товара

Описание

Оригинальный дизайнерский стол с круглой столешницей. Изготовлен из высококачественного материала, столешница белого цвета из МДФ. Лаконичный, оригинальный дизайнерский стол.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 88*88*11
Масса брутто: 11 кг
Объем: 0,081

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина800 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольядерево
  • Максимальная нагрузка800 кг
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки880 мм
  • Высота упаковки880 мм
  • Глубина упаковки110 мм
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Вес упаковки11 кг

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