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Стол Oslo раскладной, Сосна Рандерс, орех миланский - фото 1Стол Oslo раскладной, Сосна Рандерс, орех миланский - фото 2Стол Oslo раскладной, Сосна Рандерс, орех миланский - фото 3Стол Oslo раскладной, Сосна Рандерс, орех миланский - фото 4Стол Oslo раскладной, Сосна Рандерс, орех миланский - фото 5Стол Oslo раскладной, Сосна Рандерс, орех миланский - фото 6Стол Oslo раскладной, Сосна Рандерс, орех миланский - фото 7Стол Oslo раскладной, Сосна Рандерс, орех миланский - фото 8Стол Oslo раскладной, Сосна Рандерс, орех миланский - фото 9Стол Oslo раскладной, Сосна Рандерс, орех миланский - фото 10Стол Oslo раскладной, Сосна Рандерс, орех миланский - фото 11Стол Oslo раскладной, Сосна Рандерс, орех миланский - фото 12Стол Oslo раскладной, Сосна Рандерс, орех миланский - фото 13Стол Oslo раскладной, Сосна Рандерс, орех миланский - фото 14

Стол Oslo раскладной, Сосна Рандерс, орех миланский

Артикул: CH-078-584
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол серии Oslo прекрасно впишется в интерьер компактной кухни не утяжелив его. Стол имеет компактные размеры, но в разложенном виде позволит расположить гостей с комфортом. Стол имеет современный внешний вид, столешница с закруглёнными краями, а опоры стола, выполненные из натурального дерева добавляют комфорта.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1300 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота760 мм
  • Вес23 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай
  • Материал ножекдерево

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол Oslo раскладной, Сосна Рандерс, орех миланский
Стол Oslo раскладной, Сосна Рандерс, орех миланский
12 790
В корзине

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