Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина700 мм
- Длина1000/1300 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольядерево
- Цветчерный
Стол Stockholm, раскладной, серый дуб
Стол Лофт Фостер
Стол геймерский Flyer, черный, мдф с карбоновым покрытием
Стол геймерский STREAM черный
Стол обеденный "Гермес" №1, орех
Стол обеденный "Гермес" №1, слоновая кость
Стол обеденный "Гермес" №1, коньяк
Стол обеденный "Гермес" №1, венге
Стол обеденный "Гермес" №3, слоновая кость
Стол обеденный "Гермес" №3, орех