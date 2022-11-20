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Стол Освальд 120х80 черные ножки - фото 1Стол Освальд 120х80 черные ножки - фото 2Стол Освальд 120х80 черные ножки - фото 3Стол Освальд 120х80 черные ножки - фото 4Стол Освальд 120х80 черные ножки - фото 5

Стол Освальд 120х80 черные ножки

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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол со стеклянной столешницей. Закаленное стекло выдерживает большие нагрузки, обладает высокой термоустойчивостью и прочностью. Стол украшают крепкие ножки, выполненные из металла, покрытые краской в черном цвете, что смотрится очень гармонично.

2 коробка / 1 шт.
Габариты: 123*85*10
Вес брутто: 22,5 кг.
Объем: 0,08 м3
1к: 125*84*4,5 см /20 кг брутто/0,05 куб.м. - столешница
2к: 79.5x17x16см/5 кг брутто/0,02 куб.м. - ножки

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Вес19 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветчерный, прозрачный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.07 м3
  • Вес упаковки25 кг

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