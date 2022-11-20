Характеристики товара
Описание
Обеденный стол со стеклянной столешницей. Закаленное стекло выдерживает большие нагрузки, обладает высокой термоустойчивостью и прочностью. Стол украшают крепкие ножки, выполненные из металла, покрытые краской в черном цвете, что смотрится очень гармонично.
2 коробка / 1 шт.
Габариты: 123*85*10
Вес брутто: 22,5 кг.
Объем: 0,08 м3
1к: 125*84*4,5 см /20 кг брутто/0,05 куб.м. - столешница
2к: 79.5x17x16см/5 кг брутто/0,02 куб.м. - ножки
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина1200 мм
- Глубина800 мм
- Вес19 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольяметалл
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветчерный, прозрачный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки25 кг