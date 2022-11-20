Стол овальный Медальон

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Стол овальный Медальон

5
45 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Материал: массив бука

Размер: 1600 (2100)*950*750 мм

Вес: 45 кг.


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