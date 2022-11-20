Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Длина600 мм
- Страна изготовленияРоссия
Новогодний чехол на стул 03
Стол Лидер 1, кромка ПВХ
Стол Лофт-3
Комплект мебели Модерн
Светильник подвесной KH01133
Светильник подвесной KH01131
Светильник подвесной KH01130
Светильник подвесной KH01129
Светильник подвесной KH01127
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди