Характеристики товара
Описание
Упаковка (Д*Ш*В): 110х100х5,5 см
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина1100 мм
- Длина1100 мм
- Вес12 кг
- Материал каркасадерево
Упаковка (Д*Ш*В): 110х100х5,5 см
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