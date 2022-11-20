Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина1200 мм
- Длина2100/2600 мм
- Материал столешницыМДФ, шпон
- Страна изготовленияМалайзия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.48 м3
- Вес упаковки106 кг
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Браун 25мм - черный, синяя корона
Стул Азия 25мм - гладкий каркас
Стул Кьявари Золото, деревянный
Стул Хит 20мм - золото, красная корона, в наличии
Стул складной банкетный Lite, черный
Стул Орион черный, пластиковый