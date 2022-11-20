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Стол Пиргос обеденный раскладной - фото 1Стол Пиргос обеденный раскладной - фото 2

Стол Пиргос обеденный раскладной

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина1200 мм
  • Длина2100/2600 мм
  • Материал столешницыМДФ, шпон
  • Страна изготовленияМалайзия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.48 м3
  • Вес упаковки106 кг

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