Товар в корзине. Перейти
Стол Пиргос обеденный раскладной, каштан - фото 1

Стол Пиргос обеденный раскладной, каштан

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Пиргос обеденный раскладной
Стол Пиргос обеденный раскладной
Следующий Стол раскладной Avdal
Стол Пиргос обеденный раскладной

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина1070 мм
  • Длина1800/2260 мм
  • Материал столешницыМДФ, шпон
  • Страна изготовленияМалайзия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.33 м3
  • Вес упаковки68 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол Rolf на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
5

Стол Rolf на металлокаркасе

Стол Asti FotoНастоящее фото товара Стол Asti Foto, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
12

Стол Asti Foto

Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив букаНастоящее фото товара Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена
7

Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука

Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессоНастоящее фото товара Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
15

Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо

В наличии 25 шт.
Стол обеденный GUDI 120*75 белыйНастоящее фото товара Стол обеденный GUDI 120*75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
7

Стол обеденный GUDI 120*75 белый

В наличии 15 шт.
Раздвижной стол Гранд, со стеклянной столешницейНастоящее фото товара Раздвижной стол Гранд, со стеклянной столешницей, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
6

Раздвижной стол Гранд, со стеклянной столешницей

Стол КапризНастоящее фото товара Стол Каприз, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
9

Стол Каприз

Стол МэйсонНастоящее фото товара Стол Мэйсон, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
6

Стол Мэйсон

Стол Rondo 100-135*100 дуб/белыйНастоящее фото товара Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
7

Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый

В наличии 100 шт.
Стол обеденный Балтимор D120 белый стеклянныйНастоящее фото товара Стол обеденный Балтимор D120 белый стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
6

Стол обеденный Балтимор D120 белый стеклянный

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
6

Кресло CH-330M без подлокотников, молочный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стол Conti, бежевый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от62 150
Оптовая цена
9

Стол Conti, бежевый глянец

В наличии 1 шт.
Кресло ALEX, бирюзовыйНастоящее фото товара Кресло ALEX, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
16 190
Оптовая цена
6

Кресло ALEX, бирюзовый

В наличии 41 шт.
Настоящее фото товара Стул СМАРТ, латте, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
6

Стул СМАРТ, латте, белые ножки

Кресло ConeНастоящее фото товара Кресло Cone, произведённого компанией ChiedoCover
33 090
Оптовая цена
9

Кресло Cone

Кресло Swan Chair латтеНастоящее фото товара Кресло Swan Chair латте, произведённого компанией ChiedoCover
28 590
Оптовая цена
8

Кресло Swan Chair латте

В наличии 1 шт.
Журнальный стол ХакубаНастоящее фото товара Журнальный стол Хакуба, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
9

Журнальный стол Хакуба

Другие товары из разделараскладные столы
Стол раскладной Eva слоновая костьНастоящее фото товара Стол раскладной Eva слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена
6

Стол раскладной Eva слоновая кость

Стол раскладной Eva TobaccoНастоящее фото товара Стол раскладной Eva Tobacco, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена
15

Стол раскладной Eva Tobacco

Стол раскладной Eva коричневыйНастоящее фото товара Стол раскладной Eva коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена
12

Стол раскладной Eva коричневый

Настоящее фото товара Стол раскладной обеденный с прямоугольной столешницей из МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
21 690
Оптовая цена
11

Стол раскладной обеденный с прямоугольной столешницей из МДФ