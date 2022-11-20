Характеристики товара
Описание
Стол письменный Бордо — дизайнерская модель для европейского интерьера. Стол восхищает. Его дизайнерский вид просматривается в каждой детали — угловой конструкции, оригинальных полках, продуманной эргономике. Несмотря на свою особенность, модель универсальна, как в цветовом решении, так и в использованных материалах. Конструкционно стол состоит из нескольких элементов — столешницы, стойки, полок. Все составляющие имеют прямоугольную форму.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина1270 мм
- Длина1400 мм
- Вес79 кг
- Материалдерево, сталь, стекло