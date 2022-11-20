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Стол письменный Бордо - фото 1Стол письменный Бордо - фото 2

Стол письменный Бордо

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Характеристики товара

Описание

Стол письменный Бордо — дизайнерская модель для европейского интерьера. Стол восхищает. Его дизайнерский вид просматривается в каждой детали — угловой конструкции, оригинальных полках, продуманной эргономике. Несмотря на свою особенность, модель универсальна, как в цветовом решении, так и в использованных материалах. Конструкционно стол состоит из нескольких элементов — столешницы, стойки, полок. Все составляющие имеют прямоугольную форму.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина1270 мм
  • Длина1400 мм
  • Вес79 кг
  • Материалдерево, сталь, стекло

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