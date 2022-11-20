Характеристики товара
Описание
Стол выглядит изумительно. Его угловая конструкция увеличивает площадь рабочей поверхности, облегчает доступ к книгам, документам. Сочетание стекла и полок из МДФ создает удивительное ощущение легкости конструкции. Здесь в каждой детали просматривается дух современности, технологий. Такая модель придется по вкусу всем приверженцам европейского модерна, и, в частности, поклонникам стилей хай-тек, минимализм. Конструкционно стол состоит из четырех панелей прочного МДФ белого глянцевого цвета и двух опор из закаленного стекла. Все комплектующие имеют прямоугольную форму.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина1270 мм
- Длина1400 мм
- Вес79 кг
- Материалдерево, сталь, стекло