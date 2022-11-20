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Стол письменный Бордо, белый - фото 1Стол письменный Бордо, белый - фото 2

Стол письменный Бордо, белый

9 оценок
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Стол письменный Бордо
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Стол письменный Бордо

Характеристики товара

Описание

Стол выглядит изумительно. Его угловая конструкция увеличивает площадь рабочей поверхности, облегчает доступ к книгам, документам. Сочетание стекла и полок из МДФ создает удивительное ощущение легкости конструкции. Здесь в каждой детали просматривается дух современности, технологий. Такая модель придется по вкусу всем приверженцам европейского модерна, и, в частности, поклонникам стилей хай-тек, минимализм. Конструкционно стол состоит из четырех панелей прочного МДФ белого глянцевого цвета и двух опор из закаленного стекла. Все комплектующие имеют прямоугольную форму.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина1270 мм
  • Длина1400 мм
  • Вес79 кг
  • Материалдерево, сталь, стекло

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