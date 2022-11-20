Стол письменный Хельга №1
98 390 ₽
Длина: 1250 мм
Высота: 760 мм
Глубина: 600 мм
Вес: 30 кг
Материал: бук, МДФ
Секция перфорированная 2х местная, сварная
Секция перфорированная 3х местная, сварная
Секция перфорированная 3х местная
Секция перфорированная 4х местная, сварная
Секция перфорированная 4х местная
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