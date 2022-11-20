Стол письменный Хельга №1

14 оценок

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Стол письменный Хельга №1

4.4
98 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Длина: 1250 мм

Высота: 760 мм

Глубина: 600 мм

Вес: 30 кг

Материал: бук, МДФ

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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