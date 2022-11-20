Стол письменный Классика №4

14 оценок

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Стол письменный Классика №4

4.2
66 790 ₽
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Стол письменный Классика №3

Характеристики товара

Описание

Длина: 1320 мм

Высота: 760 мм

Глубина: 700 мм

Материал: бук, МДФ

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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