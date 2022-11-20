Стол письменный Классика №4
66 790 ₽
Длина: 1320 мм
Высота: 760 мм
Глубина: 700 мм
Материал: бук, МДФ
Экран защитный навесной 1000x800
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