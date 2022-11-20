Стол письменный Simple 3 90*60 белый

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол письменный Simple 4 120*60 серый
Стол письменный Simple 4 120*60 серый
Следующий Стол письменный Simple 3 90*60 дуб сонома светлый
Стол письменный Simple 4 120*60 серый

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт

Габариты: 95*65*7,5

Вес брутто: 20

Обьем: 0,046

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес22 кг
  • МатериалЛДСП
  • Цветбелый

С этим товаром покупают

Стул Хит 25мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от2 350
13

Стул Хит 25мм - кожзам

Стул Патрик 20мм ЛайтНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от2 710
14

Стул Патрик 20мм Лайт

Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежеваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9908
2 150 ₽
12

Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая

Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный , произведённого компанией ChiedoCover
от1 9908
2 140 ₽
12

Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьемНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от3 3906
3 590 ₽
16

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем

Стул Кьявари Серебро, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
10

Стул Кьявари Серебро, деревянный

Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепонеНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне, произведённого компанией ChiedoCover
от4 950
14

Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне

Другие товары из раздела

Стол письменный Simple 3 90*60 легно темныйНастоящее фото товара Стол письменный Simple 3 90*60 легно темный, произведённого компанией ChiedoCover
4 49026
5 990 ₽Оптовая цена
13

Стол письменный Simple 3 90*60 легно темный

В наличии 32 шт.
Стол письменный Simple 3 90*60 серыйНастоящее фото товара Стол письменный Simple 3 90*60 серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 49026
5 990 ₽Оптовая цена
13

Стол письменный Simple 3 90*60 серый

В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Стол одноместный регулируемый LP/1, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
12

Стол одноместный регулируемый LP/1

Настоящее фото товара Стол одноместный регулируемый LP/1 max, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена
13

Стол одноместный регулируемый LP/1 max

Настоящее фото товара Стол двухместный регулируемый LP/2 max, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена
10

Стол двухместный регулируемый LP/2 max

Настоящее фото товара Стол двухместный регулируемый LP/2, произведённого компанией ChiedoCover
12 290
Оптовая цена
8

Стол двухместный регулируемый LP/2

Настоящее фото товара Стол двухместный регулируемый LP/3, произведённого компанией ChiedoCover
15 790
Оптовая цена
9

Стол двухместный регулируемый LP/3

Настоящее фото товара Стол школьный LP/3.1, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена
6

Стол школьный LP/3.1

Настоящее фото товара Стол школьный LP/3.2, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена
15

Стол школьный LP/3.2

Настоящее фото товара Стол школьный LP/4, произведённого компанией ChiedoCover
13 190
Оптовая цена
14

Стол школьный LP/4