Характеристики товара
Описание
1 коробка / 1 шт
Габариты: 95*65*7,5
Вес брутто: 20
Обьем: 0,046
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина900 мм
- Глубина600 мм
- Вес22 кг
- МатериалЛДСП
- Цветбежевый
1 коробка / 1 шт
Габариты: 95*65*7,5
Вес брутто: 20
Обьем: 0,046
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