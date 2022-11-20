Характеристики товара
Описание
1 коробка / 1 шт
Габариты: 95*65*7,5
Вес брутто: 20
Обьем: 0,046
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина900 мм
- Глубина600 мм
- Вес22 кг
- МатериалЛДСП
- Цветкоричневый
1 коробка / 1 шт
Габариты: 95*65*7,5
Вес брутто: 20
Обьем: 0,046
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
Стул Азия 25мм - гладкий каркас
Стул Азия 20мм - бронза, коричневый
Стул Боди 25мм - коричневый, коричневый
Стул Хит 25мм - шенилл светло-зеленый
Стул Браун 20мм
Стул Хит 20мм - золото, велюр желтый
Стул черный, экокожа
Стул бежевый, экокожа
Стул Ромб, шоколадный, экокожа
Стул серый, на полозьях
Стол одноместный регулируемый LP/1
Стол одноместный регулируемый LP/1 max
Стол двухместный регулируемый LP/2 max
Стол двухместный регулируемый LP/2
Стол двухместный регулируемый LP/3
Стол школьный LP/3.1