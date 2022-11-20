Характеристики товара
Описание
1 коробка / 1 шт
Габариты: 95*65*7,5
Вес брутто: 20
Обьем: 0,046
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина900 мм
- Глубина600 мм
- Вес22 кг
- МатериалЛДСП
- Цветсерый
1 коробка / 1 шт
Габариты: 95*65*7,5
Вес брутто: 20
Обьем: 0,046
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Стол одноместный регулируемый LP/1 max
Стол двухместный регулируемый LP/2 max
Стол двухместный регулируемый LP/2
Стол двухместный регулируемый LP/3
Стол школьный LP/3.1
Стол школьный LP/3.2