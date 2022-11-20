Характеристики товара
Описание
1 коробка / 1 шт
Габариты: 122*65*7,5
Вес брутто: 23
Обьем: 0,061
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1200 мм
- Глубина600 мм
- Вес22 кг
- МатериалЛДСП
- Цветкоричневый
1 коробка / 1 шт
Габариты: 122*65*7,5
Вес брутто: 23
Обьем: 0,061
Стул Боди 25мм - коричневый, коричневый
Стул Кьявари Золото, деревянный
Стул Хит 20мм, каркас - золото, обивка - рогожка фиолетовая
Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый. Плотный поролон
Стул ВЕРСАЛЬ 10
Стул Браун 25мм
Стул Виота 223, серый
Стол письменный Simple 3 90*60 белый
Стол письменный Simple 3 90*60 дуб сонома светлый
Стол одноместный регулируемый LP/1
Стол одноместный регулируемый LP/1 max
Стол двухместный регулируемый LP/2 max
Стол двухместный регулируемый LP/2
Стол двухместный регулируемый LP/3
Стол школьный LP/3.1
Стол школьный LP/3.2
Стол школьный LP/4