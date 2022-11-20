Стол письменный Simple 4 120*60 легно темный

10 оценок

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Стол письменный Simple 4 120*60 дуб сонома
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Стол письменный Simple 4 120*60 дуб сонома

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт

Габариты: 122*65*7,5

Вес брутто: 23

Обьем: 0,061

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1200 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес22 кг
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый

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