Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Ширина600 мм
- Длина1200 мм
- Вес22.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Максимальная нагрузка100 кг
- Размер упаковки128/8/65 см
- Страна изготовленияКитай
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