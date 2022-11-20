Стол письменный Венеция №1

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стол письменный Венеция №1

4.3
102 590 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стол журнальный Венеция №2 ДК
Стол журнальный Венеция №2 ДК
Следующий Стол консольный Венеция 5/1
Стол журнальный Венеция №2 ДК

Характеристики товара

Описание

Длина: 1520 мм

Высота: 760 мм

Глубина: 700 мм

Материал: бук, МДФ

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул с перфорацией, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
9

Стул с перфорацией

Стул с перфорацией S-образный синийНастоящее фото товара Стул с перфорацией S-образный синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
12

Стул с перфорацией S-образный синий

Настоящее фото товара Стул с перфорацией S-образный белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
16

Стул с перфорацией S-образный белый

Настоящее фото товара Стул с перфорацией S-образный черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
5

Стул с перфорацией S-образный черный

Столешница 900х600 металлокерамикаНастоящее фото товара Столешница 900х600 металлокерамика, произведённого компанией ChiedoCover
от6 740
Оптовая цена
14

Столешница 900х600 металлокерамика

Стул Монти-ЛюксНастоящее фото товара Стул Монти-Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
11

Стул Монти-Люкс

Настоящее фото товара Стул Лацио, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
8

Стул Лацио

Настоящее фото товара Стул Лацио, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена
6

Стул Лацио, хром

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
15

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ бежевый

Настоящее фото товара Стол АРКОС 8, произведённого компанией ChiedoCover
26 590
Оптовая цена
5

Стол АРКОС 8

Другие товары из раздела

Стол консольный Венеция ДКНастоящее фото товара Стол консольный Венеция ДК, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890
Оптовая цена
14

Стол консольный Венеция ДК

Стол консольный Венеция 2 ДКНастоящее фото товара Стол консольный Венеция 2 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
от31 290
Оптовая цена
5

Стол консольный Венеция 2 ДК

Стол консольный Венеция 3/1 ДКНастоящее фото товара Стол консольный Венеция 3/1 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
от36 990
Оптовая цена
9

Стол консольный Венеция 3/1 ДК

Настоящее фото товара Стол консольный Венеция 3 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
от30 190
Оптовая цена
5

Стол консольный Венеция 3 ДК

Настоящее фото товара Стол консольный Венеция 4 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
от31 490
Оптовая цена
12

Стол консольный Венеция 4 ДК

Стол консольный Венеция 4/1 ДКНастоящее фото товара Стол консольный Венеция 4/1 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
от35 290
Оптовая цена
11

Стол консольный Венеция 4/1 ДК

Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
13

Стол Лофт-1

Стол Лофт-2Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 8904
9 190 ₽
127Хит

Стол Лофт-2

Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
15

Стол Лофт-3