Характеристики товара
Описание
Материал столешницы: массив дуба
Материал каркаса: металл
Материал столешницы: массив дуба
Материал каркаса: металл
Стол Миллер 140
Стол Миллер 160
Стол Лофт-1
Стол Лофт-3
Стол Лофт-4
Стол Лофт-5
Стол Лофт-7
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, черный каркас
Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас
Стул Хит 20мм - кожзам
Стул Патрик 20мм
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас
Чехол Е08 на стул Eames
Чехол Е01 на стул Eames
Диван Казанова
Chester диван лавсит
Versace диван 3-х местный
Подвесной светильник Nostalgia №1
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди