Характеристики товара
Описание
Ширина: 700 мм
Глубина: 700 мм
Высота: 730 мм
Материал столешницы: верзалит
Вес: 14.9 кг
Ширина: 700 мм
Глубина: 700 мм
Высота: 730 мм
Материал столешницы: верзалит
Вес: 14.9 кг
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, бирюзовая
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, желтая
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, красная
Торшер Farel белый
Торшер Nevada черный
Скамья Парма 1/1
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди