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Стол пластиковый Ice

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Стол пластиковый Ice 2

Характеристики товара

Описание

Ширина: 700 мм

Глубина: 700 мм

Высота: 730 мм

Материал столешницы: верзалит

Вес: 14.9 кг

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