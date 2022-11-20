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Стол пластиковый Ice 2 - фото 1Стол пластиковый Ice 2 - фото 2

Стол пластиковый Ice 2

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 700 мм

Глубина: 700 мм

Высота: 730 мм

Материал столешницы: верзалит

Вес: 17.9 кг

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