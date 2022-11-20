Характеристики товара
Описание
Дачный пластиковый столик будет прекрасно смотреться на любом дачном участке не только в саду, но и в доме. Стол сделан из прочного материала пластика. Ножки стола имеют общее соединены крест-накрест, что даёт особую устойчивость столу. Стол можно хранить в саду под открытом небом и в любую погоду. Стол легко собирается и разбирается, его размеры позволяют хранить его в любом удобном для Вас месте.
Основные характеристики
- Высота730
- Длина800
- Ширина800
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольяпластик