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          Фотография Стол пластиковый обеденный Ribalto Contract 80 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Стол пластиковый обеденный Ribalto Contract 80

          5
          Оптовая цена
          от 7 190 ₽
          от 5 шт
          В корзину Купить сейчас
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          Стол пластиковый обеденный Ribalto Contract 80
          Стол пластиковый обеденный Ribalto Contract 80
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          Характеристики товара

          Описание

          Дачный пластиковый столик будет прекрасно смотреться на любом дачном участке не только в саду, но и в доме. Стол сделан из прочного материала пластика. Ножки стола имеют общее соединены крест-накрест, что даёт особую устойчивость столу. Стол можно хранить в саду под открытом небом и в любую погоду. Стол легко собирается и разбирается, его размеры позволяют хранить его в любом удобном для Вас месте.

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          Основные характеристики

          • Высота730
          • Длина800
          • Ширина800
          • Материал столешницыпластик
          • Материал подстольяпластик

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