Характеристики товара
Описание
Стол из полипропилена со съемной прямоугольной столешницей выполнен в простом цвете и строгом лаконичном стиле, предназначен для использования на улице.
Особенности:
Равномерно окрашенный нетоксичными пигментами полипропилен высокого качества с добавлением анти-УФ-агентов, который устойчив к воде и воздействию солнца. Материал легкий, долговечный, нетоксичный, антистатический и атмосферостойкий - настоящее итальянское качество!
В столешнице есть отверстие с заглушкой для установки зонта.
Изогнутые ножки соединены балкой.
Желательно использование стола в затененных местах
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Ширина950 мм
- Длина1450 мм
- Вес12.5 кг
- Материалпластик
- Страна изготовленияИталия